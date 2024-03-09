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Спрощено подачу заяви на грошову допомогу у випадках загибелі чи інвалідності захисників і захисниць України

Київ • УНН

 • 54457 перегляди

Уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників України, дозволивши подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг.

Спрощено подачу заяви на грошову допомогу у випадках загибелі чи інвалідності захисників і захисниць України

Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД), - до Мінветеранів тепер можна звернутися через ЦНАПи.

Допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) захисників і захисниць України, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

Деталі

Кабмін спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України.

Тепер заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Відповідна можливість внесена змінами до постанови КМУ № 336.

Одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) воїнів України.

Зразок заяви можна подивитися тут.

Нагадаємо

Міністерство у справах ветеранів планує повністю оцифрувати ветеранські сервіси , щоб захисники України могли отримати доступ до необхідних документів онлайн, не відвідуючи численні державні установи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає Міністерство у справах ветеранів переглянути та осучаснити Закон України "Про основні засади ветеранської політики в Україні". 

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