Спрощено подачу заяви на грошову допомогу у випадках загибелі чи інвалідності захисників і захисниць України
Київ • УНН
Уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників України, дозволивши подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг.
Уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД), - до Мінветеранів тепер можна звернутися через ЦНАПи.
Допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) захисників і захисниць України, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
Деталі
Кабмін спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України.
Тепер заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).
Відповідна можливість внесена змінами до постанови КМУ № 336.
Одноразову грошову допомогу можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих, тих, які зникли безвісти) воїнів України.
Зразок заяви можна подивитися тут.
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