Ветеранський закон потребує осучаснення – Лубінець
Київ • УНН
Омбудсмен закликала Міністерство у справах ветеранів ретельно переглянути та модернізувати українське ветеранське законодавство, щоб краще відповідати потребам нинішніх захисників, які борються з російською агресією.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає Міністерство у справах ветеранів переглянути та осучаснити Закон України "Про основні засади ветеранської політики в Україні". Про це омбудсман написав у своєму телеграм каналі, передає УНН.
Закликаю Міністерство у справах ветеранів України зосередити увагу на даному процесі, щоб новий проєкт Закону України "Про основні засади ветеранської політики в Україні" не залишився лише черговим проєктом! … Засади нової ветеранської політики мають базуватися на ретельному вивченні та чіткому визначенні потреб нинішніх оборонців України.
Деталі
Сьогодні Міністерство у справах ветеранів України провело зустріч за участі нардепів, представників Офісу омбудсмана, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, громадськості, ветеранів війни, членів родин загиблих ветеранів та захисників. На заході обговорювали деякі положення проєкту Закону України "Про основні засади ветеранської політики в Україні".
Лубінець наголосив, що над цим законопроєктом у Міністерстві ветеранів працюють більше року (з початку 2023 року – ред.), але, незважаючи на тривалий термін його підготовки, присутнім на заході запропонували обговорення визначення статусу "ветеран" чи "Захисник або Захисниця України".
Учасники бойових дій акцентували увагу представників Мінвету на тому, що це питання безрезультатно обговорювалося ще до початку повномасштабного вторгнення.
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Можновладці наголошують на необхідності виділення актуальних проблем тих, хто воював і воює з російськими окупаційними військами у період з 2014 року по сьогодення, в окремий законодавчий акт. Адже потреби ветеранів Другої світової війни і тих, хто нині боронить Україну від російської агресії, є відмінними. Зокрема нинішнім оборонцям нашої держави не потрібні пільгові стаціонарні телефони, окремі магазини для ветеранів тощо.
Тож в Україні, на думку Лубінця, існує необхідність чіткої ревізії пільг та соціальних гарантій для ветеранів війни, частина з яких існує на папері і є застарілими або держава не має можливості їх реалізувати.
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