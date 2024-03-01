Ветеранский закон нуждается в осовременивании - Лубинец
Киев • УНН
Омбудсмен призвала Министерство по делам ветеранов тщательно пересмотреть и модернизировать украинское ветеранское законодательство, чтобы лучше соответствовать потребностям нынешних защитников, которые борются с российской агрессией.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает Министерство по делам ветеранов пересмотреть и осовременить Закон Украины "Об основных принципах ветеранской политики в Украине". Об этом омбудсман написал в своем телеграмм канале, передает УНН.
Призываю Министерство по делам ветеранов Украины сосредоточить внимание на данном процессе, чтобы новый проект Закона Украины "Об основных принципах ветеранской политики в Украине" не остался лишь очередным проектом! .... Основы новой ветеранской политики должны базироваться на тщательном изучении и четком определении потребностей нынешних защитников Украины.
Детали
Сегодня Министерство по делам ветеранов Украины провело встречу с участием нардепов, представителей Офиса омбудсмена, министерств, других центральных органов исполнительной власти, общественности, ветеранов войны, членов семей погибших ветеранов и защитников. На мероприятии обсуждали некоторые положения проекта Закона Украины "Об основных принципах ветеранской политики в Украине".
Лубинец отметил, что над этим законопроектом в Министерстве ветеранов работают больше года (с начала 2023 года - ред.), но, несмотря на длительный срок его подготовки, присутствующим на мероприятии предложили обсуждение определения статуса "ветеран" или "Защитник или Защитница Украины".
Участники боевых действий акцентировали внимание представителей Минвета на том, что этот вопрос безрезультатно обсуждался еще до начала полномасштабного вторжения.
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Власти подчеркивают необходимость выделения актуальных проблем тех, кто воевал и воюет с российскими оккупационными войсками в период с 2014 года по настоящее время, в отдельный законодательный акт. Ведь потребности ветеранов Второй мировой войны и тех, кто сейчас защищает Украину от российской агрессии, отличаются. В частности нынешним защитникам нашего государства не нужны льготные стационарные телефоны, отдельные магазины для ветеранов и тому подобное.
Поэтому в Украине, по мнению Лубинца, существует необходимость четкой ревизии льгот и социальных гарантий для ветеранов войны, часть из которых существует на бумаге и являются устаревшими или государство не имеет возможности их реализовать.
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Ветеранский закон нуждается в осовременивании - Лубинец
Омбудсмен призвала Министерство по делам ветеранов тщательно пересмотреть и модернизировать украинское ветеранское законодательство, чтобы лучше соответствовать потребностям нынешних защитников, которые борются с российской агрессией.
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