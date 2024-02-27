"Ты как?" запустили новую кампанию с участием ветеранов: о чем этот проект

Всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?" начинает новую кампанию с участием ветеранов. В рамках этой инициативы украинцев хотят научить с уважением относиться к опыту наших защитников, и не травмировать их неудобными вопросами. О проекте рассказала Первая Леди Украины Елена Зеленская на своей фесбук-странице, передает УНН.

Это Екатерина, ветеранка и боевой медик. После почти четырех лет службы девушка работает в благотворительном фонде и признается, что до сих пор адаптируется к гражданской жизни. Говорит, на войне от тебя требуют минимум: выжить и сделать так, чтобы выжили другие. В гражданской жизни все кажется значительно сложнее, и привыкнуть к этому уже не так просто. - написала Елена Зеленская.

Детали

Цель новой инициативы в рамках проекта "Ты как?" - напомнить, что опыт защитников и защитниц стоит уважения, а восстановление нуждается в поддержке. Супруга Президента подчеркнула, что ветеранам необходимо понимание гражданских, чтобы адаптироваться в обществе после пережитого травматического опыта войны.

ветераны и ветеранки стремятся продолжать жизнь - учиться, создавать семьи, строить карьеры. Но военный опыт с ними навсегда, и чтобы вернуться к жизни, им нужно уважение и понимание гражданских. Мы никогда не знаем, через что прошел человек, которого встречаем. Помните об этом, когда хочется спросить о боевом опыте и когда просто хочется сказать "спасибо". - написала Зеленская.

Дополнительно

Отмечается, что эта кампания создана благодаря Программе реинтеграции ветеранов, которую реализует IREX при поддержке Государственного департамента США, и проекту USAID - US Agency for International Development "Развитие устойчивой системы общественного здоровья", который выполняет организация Пакт.

Благотворительные фонды и общественные организации, готовые оказать поддержку специалистам-ветеранам. Найти их и обратиться за помощью ветераны и ветеранки могут по ссылке.