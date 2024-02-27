"Ти як?" запустили нову кампанію за участю ветеранів: про що цей проєкт

Всеукраїнська програма ментального здоровʼя "Ти як?" розпочинає нову кампанію за участю ветеранів. В рамках цієї ініціативи українців хочуть навчити з повагою ставитись до досвіду наших захисників, та не травмувати їх незручними питаннями. Про проєкт розповіла Перша Леді України Олена Зеленська на своїй фесбук-сторінці, передає УНН.

Це Катерина, ветеранка та бойова медикиня. Після майже чотирьох років служби дівчина працює у благодійному фонді та зізнається, що досі адаптується до цивільного життя. Каже, на війні від тебе вимагають мінімум: вижити й зробити так, щоб вижили інші. У цивільному житті все здається значно складнішим, і звикнути до цього вже не так просто.