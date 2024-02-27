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"Ти як?" запустили нову кампанію за участю ветеранів: про що цей проєкт

Київ • УНН

 • 63586 перегляди

Ініціатива має на меті сприяти розумінню та повазі до досвіду ветеранів, щоб допомогти їм адаптуватися до цивільного життя після травми, отриманої на війні.

"Ти як?" запустили нову кампанію за участю ветеранів: про що цей проєкт

Всеукраїнська програма ментального здоровʼя "Ти як?" розпочинає нову кампанію за участю ветеранів. В рамках цієї ініціативи українців хочуть навчити  з повагою ставитись до досвіду наших захисників, та не травмувати їх незручними питаннями. Про проєкт розповіла Перша Леді України Олена Зеленська на своїй фесбук-сторінці, передає УНН.

Це Катерина, ветеранка та бойова медикиня. Після майже чотирьох років служби дівчина працює у благодійному фонді та зізнається, що досі адаптується до цивільного життя. Каже, на війні від тебе вимагають мінімум: вижити й зробити так, щоб вижили інші. У цивільному житті все здається значно складнішим, і звикнути до цього вже не так просто.

– написала Олена Зеленська.

Деталі

На меті нової ініціативи в рамках проєкту "Ти як?"  – нагадати, що досвід захисників і захисниць вартий поваги, а відновлення потребує підтримки. Дружина Президента наголосила, що ветеранам необхідне розуміння цивільних, аби адаптуватись у суспільстві після пережитого травматичного досвіду війни.

ветерани та ветеранки прагнуть продовжувати життя – навчатися, створювати родини, будувати кар’єри. Та воєнний досвід з ними назавжди, і щоб повернутися до життя, їм потрібна повага та розуміння цивільних. Ми ніколи не знаємо, через що пройшла людина, яку зустрічаємо. Памʼятаймо про це, коли кортить запитати про бойовий досвід і коли просто хочеться сказати "дякую".

– написала Зеленська.

Додатково

Зазначається, що ця кампанія створена завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США, та проєкту USAID - US Agency for International Development "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я", який виконує організація Пакт.

Благодійні фонди та громадські організації, готові надати підтримку фахівцям-ветеранам. Знайти їх та звернутись по допомогу ветерани й ветеранки можуть за посиланням.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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