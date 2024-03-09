Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины

Правительство упростило подачу заявления для назначения единовременной денежной помощи (ЕДП), - к Минветеранам теперь можно обратиться через ЦПАУ.

Помощь могут получить лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Кабмин упростил подачу заявления для назначения единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины.

Теперь заявление можно подать через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Соответствующая возможность внесена изменениями в постановление КМУ № 336.

Единовременную денежную помощь могут получить лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) воинов Украины.

Образец заявления можно посмотреть здесь.

Напомним,

Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украинымогли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает Министерство по делам ветеранов пересмотреть и осовременить Закон Украины "Об основных принципах ветеранской политики в Украине".