Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины
Киев • УНН
Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.
Правительство упростило подачу заявления для назначения единовременной денежной помощи (ЕДП), - к Минветеранам теперь можно обратиться через ЦПАУ.
Помощь могут получить лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников и защитниц Украины, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Детали
Кабмин упростил подачу заявления для назначения единовременной денежной помощи (ЕДП) в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины.
Теперь заявление можно подать через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Соответствующая возможность внесена изменениями в постановление КМУ № 336.
Единовременную денежную помощь могут получить лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших (умерших, пропавших без вести) воинов Украины.
Образец заявления можно посмотреть здесь.
Напомним,
Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украинымогли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает Министерство по делам ветеранов пересмотреть и осовременить Закон Украины "Об основных принципах ветеранской политики в Украине".
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины
На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский
В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы
Украинцам предлагают присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко: детали
В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта
Британская разведка: российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по НПЗ
Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области
Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией
Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных
Энергетическая ситуация: 93 тыс. точек учета обесточены, но более 16 тысячам потребителей восстановлено электроснабжение
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины
Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.
На Таврическом направлении оперативная обстановка сложная, но контролируемая, за прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений - Тарнавский
Ситуация на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой: вчера произошло 45 боевых столкновений, что составляет 2/3 боевых действий на всем российско-украинском фронте.
В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы
Археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы, перевозившего медные слитки, который затонул у берегов Турции в 16 веке до нашей эры.
Украинцам предлагают присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко: детали
Украинцев приглашают присоединиться к флешмобу к 210-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, читая вслух случайные отрывки из его книги "Кобзарь" и делясь видео/фотографиями с текстами в социальных сетях.
В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта
Более 12 000 учеников из 25 территориальных громад Украины приняли участие во втором этапе Всеукраинских школьных лиг "Бок о бок" по 5 видам спорта - футзалу, волейболу, баскетболу, черлидингу и спортивному ориентированию, в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского.
Британская разведка: российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по НПЗ
Российские нефтеперерабатывающие мощности были временно сокращены из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России, что привело к шестимесячному запрету на экспорт бензина с целью стабилизации внутренних цен на фоне роста спроса.
Зубы дракона, противотанковые рвы, ходы сообщения, огневые позиции, укрытия: Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожской области
Фортификационные сооружения в Запорожской области состоят из противотанковых рвов, "зубов дракона", путей сообщения, огневых позиций и укрытий, построенных по типовым проектам Министерства обороны для усиления обороноспособности Украины.
Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с американскими коллегами сотрудничество в расследовании военных преступлений, усилении борьбы с коррупцией и блокировании поставок западных технологий, используемых для производства оружия, в Россию.
Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных
Министр юстиции предложил мобилизовать 50 000 осужденных, отбывших наказание, для защиты Украины, ожидая законодательную инициативу Кабинета Министров.
Энергетическая ситуация: 93 тыс. точек учета обесточены, но более 16 тысячам потребителей восстановлено электроснабжение
Более 90 000 точек учета остаются обесточенными по всей Украине из-за боевых действий или технических неисправностей, в то время как энергетики восстановили электроснабжение более 16 000 потребителей за минувшие сутки.