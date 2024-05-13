У "Дії" невдовзі з'явиться посвідчення ветерана: як записатись на бета-тест нової функції
Київ • УНН
Мобільний додаток "Дія" шукає ветеранів та членів їхніх родин для бета-тестування нової функції - посвідчення ветерана в додатку, що має на меті зменшити бюрократію для бійців Збройних Сил.
У мобільному застосунку "Дія" шукають охочих взяти участь у бета-тестуванні нової функції - посвідчення ветерана в додатку. Про це пише УНН з посиланням на Дію.
Деталі
Очікується, що завдяки цьому бійці Сил оборони зможуть позбавитись від зайвої бюрократії.
Хто може приєднатись до бета-тесту?
- учасники бойових дій,
- люди з інвалідністю внаслідок війни,
- учасники війни,
- постраждалі учасники Революції Гідності,
- члени сім’ї загиблого ветерана війни,
- члени сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.
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Що потрібно, щоб долучитися до бета-тесту?
- ID-карта або закордонний паспорт у Дії;
- верифікована картка платника податків;
Зареєструватись на бета-тест можна за посиланням.
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