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У "Дії" невдовзі з'явиться посвідчення ветерана: як записатись на бета-тест нової функції

У "Дії" невдовзі з'явиться посвідчення ветерана: як записатись на бета-тест нової функції

Київ • УНН

 • 18138 перегляди

Мобільний додаток "Дія" шукає ветеранів та членів їхніх родин для бета-тестування нової функції - посвідчення ветерана в додатку, що має на меті зменшити бюрократію для бійців Збройних Сил.

У мобільному застосунку "Дія" шукають охочих взяти участь у бета-тестуванні нової функції - посвідчення ветерана в додатку. Про це пише УНН з посиланням на Дію.

Деталі 

Очікується, що завдяки цьому бійці Сил оборони зможуть позбавитись від зайвої бюрократії. 

Хто може приєднатись до бета-тесту?

  • учасники бойових дій,
  • люди з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасники війни,
  • постраждалі учасники Революції Гідності,
  • члени сім’ї загиблого ветерана війни,
  • члени сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

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Що потрібно, щоб долучитися до бета-тесту?  

  • ID-карта або закордонний паспорт у Дії;
  • верифікована картка платника податків; 

Зареєструватись на бета-тест можна за посиланням

Нагадаємо

Уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників України, дозволивши подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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