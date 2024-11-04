В Черном море россия удерживает один ракетоноситель
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» с залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеских кораблей нет, а в Средиземном - один корабль с 8 ракетами.
По состоянию на утро понедельника, 4 ноября, российская оккупационная армия удерживает в Черном море один военный корабль. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также отмечается. что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук17 октября 2024, 08:27 • 38955 просмотров