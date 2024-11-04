В Черном море россия удерживает один ракетоноситель

По состоянию на утро понедельника, 4 ноября, российская оккупационная армия удерживает в Черном море один военный корабль. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,