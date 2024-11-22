В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет
Киев • УНН
В Черном море находятся 28 российских кораблей, из которых 6 носителей "Калибров" с общим залпом 23 ракеты. В Средиземном море - 2 корабля, один из которых несет 16 крылатых ракет.
На утро пятницы, 22 ноября, в Черном море зафиксировали 28 вражеских кораблей. Шесть из них являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 23 ракет. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 28 вражеских кораблей, из которых 6 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 23 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также отмечается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 2 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор.
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