В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя: общий залп до 8 ракет
Киев • УНН
В Черном море находятся 2 корабля рф с "Калибрами" с общим залпом 8 ракет. В Средиземном море - 3 корабля с 24 ракетами, в Азовском море вражеских кораблей нет.
На утро понедельника, 18 ноября, в Черном море зафиксировали два вражеских корабля. Оба являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Отмечается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 17648 просмотров