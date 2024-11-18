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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя: общий залп до 8 ракет

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя: общий залп до 8 ракет

Киев  •  УНН

 • 10571 просмотра

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В Черном море находятся 2 корабля рф с "Калибрами" с общим залпом 8 ракет. В Средиземном море - 3 корабля с 24 ракетами, в Азовском море вражеских кораблей нет.

На утро понедельника, 18 ноября, в Черном море зафиксировали два вражеских корабля. Оба являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

 Отмечается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
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керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 17648 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор