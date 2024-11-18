В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя: общий залп до 8 ракет

На утро понедельника, 18 ноября, в Черном море зафиксировали два вражеских корабля. Оба являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет. Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 8 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.



Отмечается, что в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 24 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук