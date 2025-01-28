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В Черкасской области из-за атаки рф 72 населенных пункта без света, потребление падает из-за погоды - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 6278 просмотра

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В результате ночной атаки дронов рф обесточены 72 населенных пункта в Черкасской области. Потребление электроэнергии в Украине снижается из-за потепления, энергосистема продолжает восстанавливаться после атак.

Потребление электроэнергии в Украине снижается из-за потепления, в результате ночной дроновой атаки рф на объект энергетики обесточены 72 населенных пункта в Черкасской области, сообщили в НЭК «Укрэнерго» во вторник, пишет УНН.

В результате ночной дроновой атаки на энергообъект - на утро были обесточены 72 населенных пункта в Черкасской области. Специалисты облэнерго начнут аварийно-восстановительные работы сразу после получения необходимых разрешений от ГСЧС

- сообщили в компании.

«Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 28 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,7% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник», - отметили в Укрэнерго.

Вчера, 27 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 3,4% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 24 января. «Причина таких изменений - повышение температуры воздуха во всех регионах Украины», - пояснили в компании.

Украинская энергосистема, как сообщается, продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в Укрэнерго.

Черкасская область ночью подверглась атаке рф, в Умани сообщают о проблемах со светом28.01.25, 08:25 • 18167 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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