На Черкащині через атаку рф 72 населені пункти без світла, споживання падає через погоду - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні знижується через потепління, внаслідок нічної дронової атаки рф на об'єкт енергетики знеструмлено 72 населені пункти у Черкаській області, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкт – на ранок були знеструмлені 72 населені пункти у Черкаській області. Фахівці обленерго розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання необхідних дозволів від ДСНС - повідомили в компанії.

"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 січня, станом на 9:30, його рівень був на 2,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок", - зазначили в Укренерго.

Вчора, 27 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 січня. "Причина таких змін – підвищення температури повітря в усіх регіонах України", - пояснили у компанії.

Українська енергосистема, як повідомляється, продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - зазначили в Укренерго.

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