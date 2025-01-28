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На Черкащині через атаку рф 72 населені пункти без світла, споживання падає через погоду - Укренерго

Київ • УНН

 • 58765 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів рф знеструмлено 72 населені пункти у Черкаській області. Споживання електроенергії в Україні знижується через потепління, енергосистема продовжує відновлюватись після атак.

Споживання електроенергії в Україні знижується через потепління, внаслідок нічної дронової атаки рф на об'єкт енергетики знеструмлено 72 населені пункти у Черкаській області, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Внаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкт – на ранок були знеструмлені 72 населені пункти у Черкаській області. Фахівці обленерго розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання необхідних дозволів від ДСНС

- повідомили в компанії.

"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 28 січня, станом на 9:30, його рівень був на 2,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок", - зазначили в Укренерго.

Вчора, 27 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,4% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 січня. "Причина таких змін – підвищення температури повітря в усіх регіонах України", - пояснили у компанії.

Українська енергосистема, як повідомляється, продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - зазначили в Укренерго.

Черкащина вночі зазнала атаки рф, в Умані повідомляють про проблеми зі світлом28.01.25, 08:25 • 37357 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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