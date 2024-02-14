В Черкасской области через суд хотят вернуть земли под Успенским собором в Каневе, которые "захватила" УПЦ (МП)

В Черкасской области прокуроры через суд хотят вернуть в собственность государства территории, на которых расположен Успенский Собор. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Прокуроры Смелянской окружной прокуратуры направили в суд иск в интересах государства в лице Черкасской областной военной администрации к Каневскому городскому совету и Киевской митрополии Украинской православной церкви об устранении препятствий в праве пользования и распоряжения земельным участком историко-культурного назначения - резюмировали в ведомстве.

Правоохранители объяснили, что на этом земельном участке, площадью почти 4200 м2, расположен Успенский собор XII в., который был признан памятником археологии республиканского значения и был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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Однако Смелянской окружной прокуратурой установлен факт нарушения требований действующего законодательства при передаче в постоянное пользование Киевской митрополии УПЦ земельного участка государственной собственности историко-культурного назначения.

В частности, изменено целевое назначение земельного участка с историко-культурного на земли общественного назначения.

Прокуроры будут настаивать признать незаконным и отменить решение Каневского городского совета, а также признать недействительным государственный акт на право постоянного пользования земельным участком и отменить государственную регистрацию этого земельного участка - подчеркнули в прокуратуре.

Дополнение

В ведомстве напомнили, что в производстве хозяйственного суда находится дело по иску Смелянской окружной прокуратуры к исполнительному комитету Каневского городского совета и Киевской митрополии Украинской православной церкви о возвращении культурного памятника национального значения - Успенского собора XII века в собственность государства.

Напомним

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановил, что Украинская православная церковь московского патриархата должна вернуть Дворец Терещенко в собственность государства.