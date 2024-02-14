На Черкащині через суд хочуть повернути землі під Успенським собором у Каневі, які "захопила" УПЦ (МП)
Київ • УНН
Прокуратура просить повернути державі право власності на землю, на якій розташований Успенський собор 12 століття в Черкаській області.
На Черкащині прокурори через суд хочуть повернути у власність держави території, на яких розташований Успенський Собор. Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури, пише УНН.
Деталі
Прокурори Смілянської окружної прокуратури скерували до суду позов в інтересах держави в особі Черкаської обласної військової адміністрації до Канівської міської ради та Київської митрополії Української православної церкви про усунення перешкод у праві користування та розпорядження земельною ділянкою історико-культурного призначення
Правоохоронці пояснили, що на цій земельній ділянці, площею майже 4200 м2, розташований Успенський собор XII ст., який був визнаний пам’яткою археології республіканського значення та був занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
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Проте Смілянською окружною прокуратурою встановлено факт порушення вимог чинного законодавства під час передачі у постійне користування Київській митрополії УПЦ земельної ділянки державної власності історико-культурного призначення.
Зокрема, змінено цільове призначення земельної ділянки з історико-культурного на землі громадського призначення.
Прокурори наполягатимуть визнати незаконним та скасувати рішення Канівської міської ради, а також визнати недійсним державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та скасувати державну реєстрацію цієї земельної ділянки
Доповнення
У відомстві нагадали, що у провадженні господарського суду перебуває справа за позовом Смілянської окружної прокуратури до виконавчого комітету Канівської міської ради та Київської митрополії Української православної церкви про повернення культурної пам’ятки національного значення – Успенського собору ХІІ століття у власність держави.
Нагадаємо
Північно-західний апеляційний господарський суд постановив, що Українська православна церква московського патріархату повинна повернути Палац Терещенків у власність держави.