В Брюсселе стартовали разъяснительные встречи с Украиной по вопросам продовольственной безопасности, ветеринарии и фитосанитарии

В Брюсселе стартовал новый этап консультационных встреч с представителями Украины, направленный на проведение официального скрининга в контексте переговорного раздела 12, который охватывает "Продовольственную безопасность, ветеринарию и фитосанитарную политику". Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Консультации состоятся 29 и 30 апреля. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины, Виталий Головня, возглавляет украинскую делегацию Заместитель министра выразил благодарность Европейскому Союзу за стабильную и прочную поддержку Украины. Он отметил, что украинская государственная политика в области санитарных и фитосанитарных мер основывается на трех ключевых принципах: безопасность пищевых продуктов, здоровье и защита растений, а также здоровье и благополучие животных.

Главная стратегическая цель в сфере санитарных и фитосанитарных мер до 2030 года - формирование Украины как надежного производителя и экспортера безопасной и здоровой сельскохозяйственной и пищевой продукции - отметил Виталий Головня.

После встреч Украина должна представить отчет о своих достижениях по каждому разделу. На основе этих докладов Европейская Комиссия проведет анализ законодательства и выдаст специфические рекомендации, определяя, что Украине нужно сделать для начала переговоров по каждому из разделов.

Напомним,

Первая разъяснительная встреча по разделу "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" состоялась 25-26 апреля.