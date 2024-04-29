У Брюсселі стартували роз'яснювальні зустрічі з Україною щодо питань продовольчої безпеки, ветеринарії та фітосанітарії
Київ • УНН
Україна та ЄС розпочали консультативні зустрічі в Брюсселі з метою проведення офіційної перевірки з питань продовольчої безпеки, ветеринарної та фітосанітарної політики в рамках переговорів про вступ України до ЄС.
У Брюсселі стартував новий етап консультаційних зустрічей з представниками України, спрямований на проведення офіційного скринінгу в контексті переговорного розділу 12, який охоплює "Продовольчу безпеку, ветеринарію та фітосанітарну політику". Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства, пише УНН.
Консультації відбудуться 29 та 30 квітня. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України, Віталій Головня, очолює українську делегацію.Заступник міністра висловив подяку Європейському Союзу за стабільну та міцну підтримку України. Він наголосив, що українська державна політика в області санітарних та фітосанітарних заходів грунтується на трьох ключових принципах: безпека харчових продуктів, здоров’я та захист рослин, а також здоров’я та добробут тварин.
Головна стратегічна мета у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до 2030 року - формування України як надійного виробника та експортера безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції
Після зустрічей Україна має представити звіт про свої досягнення за кожним розділом. На основі цих доповідей Європейська Комісія проведе аналіз законодавства та видасть специфічні рекомендації, визначаючи, що Україні потрібно зробити для розпочаття переговорів по кожному з розділів.
Нагадаємо
Перша розʼяснювальна зустріч по розділу "Сільське господарство та розвиток сільських територій" відбулася 25-26 квітня.