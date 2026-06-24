В Брянской области запретили отпускать топливо в канистры из-за риска дефицита
Киев • УНН
В Брянской области РФ ввели запрет на продажу топлива в емкости, чтобы предотвратить искусственный дефицит. Власти признали проблемы с доставкой из-за угроз ударов беспилотников.
В Брянской области РФ ввели ограничения на продажу топлива в емкости, чтобы предотвратить искусственный дефицит. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, передает Astra, пишет УНН.
Детали
По словам чиновника, в регионе фиксируют незначительный рост цен на бензин у части сетевых операторов, а также жалобы жителей на работу местных заправочных станций.
Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости
Власти региона признали проблемы с доставкой топлива
Исполняющий обязанности губернатора также заявил о трудностях с поставками топлива в приграничные районы области.
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По его словам, причиной стали угрозы ударов беспилотников по логистическим маршрутам.
Ковальчук добавил, что региональные власти поручили проверить ситуацию с ценами на топливо после обращений местных жителей.
Ограничение касается именно отпуска топлива в канистры и другие емкости, тогда как заправка транспортных средств продолжается в обычном режиме.
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