В Брянской области запретили отпускать топливо в канистры из-за риска дефицита

В Брянской области РФ ввели ограничения на продажу топлива в емкости, чтобы предотвратить искусственный дефицит. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, передает Astra, пишет УНН.

Детали

По словам чиновника, в регионе фиксируют незначительный рост цен на бензин у части сетевых операторов, а также жалобы жителей на работу местных заправочных станций.

Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости – сообщил Ковальчук.

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Исполняющий обязанности губернатора также заявил о трудностях с поставками топлива в приграничные районы области.

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По его словам, причиной стали угрозы ударов беспилотников по логистическим маршрутам.

Ковальчук добавил, что региональные власти поручили проверить ситуацию с ценами на топливо после обращений местных жителей.

Ограничение касается именно отпуска топлива в канистры и другие емкости, тогда как заправка транспортных средств продолжается в обычном режиме.

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