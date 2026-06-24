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В Брянской области запретили отпускать топливо в канистры из-за риска дефицита

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Брянской области РФ ввели запрет на продажу топлива в емкости, чтобы предотвратить искусственный дефицит. Власти признали проблемы с доставкой из-за угроз ударов беспилотников.

В Брянской области запретили отпускать топливо в канистры из-за риска дефицита

В Брянской области РФ ввели ограничения на продажу топлива в емкости, чтобы предотвратить искусственный дефицит. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук, передает Astra, пишет УНН.

Детали

По словам чиновника, в регионе фиксируют незначительный рост цен на бензин у части сетевых операторов, а также жалобы жителей на работу местных заправочных станций.

Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости

– сообщил Ковальчук.

Власти региона признали проблемы с доставкой топлива

Исполняющий обязанности губернатора также заявил о трудностях с поставками топлива в приграничные районы области.

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По его словам, причиной стали угрозы ударов беспилотников по логистическим маршрутам.

Ковальчук добавил, что региональные власти поручили проверить ситуацию с ценами на топливо после обращений местных жителей.

Ограничение касается именно отпуска топлива в канистры и другие емкости, тогда как заправка транспортных средств продолжается в обычном режиме.

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Степан Гафтко

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