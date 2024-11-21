В Британии отказались подтвердить разрешение на использование Украиной Storm Shadow против целей в рф: заявили о "пропорциональной" поддержке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в парламенте Лондона заявил, что страна «будет поддерживать Украину всем необходимым до тех пор, пока это будет необходимо». В свою очередь министр обороны страны Джон Гили отказался сказать, дала ли Британия разрешение на использование ракет Storm Shadow против целей на российской территории. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Мы постоянно говорим, что сделаем все необходимое, чтобы поддержать Украину и поставить ее в наилучшее возможное положение перед зимой. Поддержка Украины со стороны Великобритании всегда направлена на самооборону - заявил Стармер.

Он указал, что помощь пропорциональна, скоординирована и оперативна, является ответом на действия самой России и соответствует международному праву в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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Стармер также подчеркнул, что Украина имеет четкое право самообороны от незаконных нападений России.

«Поэтому, повторюсь, россия может свернуть свои войска и закончить эту войну завтра, но до тех пор мы будем отстаивать то, что считаем правильным, ради безопасности Украины и нашей собственной безопасности, и мы будем поддерживать Украину всем необходимым до тех пор, пока это будет необходимо», - добавил он.

Стармер сказал, что гордится тем, что парламент демонстрирует единую межпартийную поддержку Украины в течение более 1000 дней конфликта.

В свою очередь Джон Гили отказался ответить, дала ли Великобритания разрешение на использование ракет Storm Shadow против целей на российской территории.

Он заявил: «Сегодня данные оборонной разведки обнаружат, что линия фронта сейчас менее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

И в последние недели мы наблюдаем очень явную эскалацию со стороны Путина и его сил. Накануне зимы они усилили атаку на энергосистему Украины. Они усилили нападения на гражданские центры, убивая детей. они привлекли к битве по меньшей мере 10 000 северокорейских войск. Не сомневайтесь, что правительство Великобритании усиливает нашу поддержку Украины, намерено продолжать удваивать нашу поддержку Украине, и это то, что я сказал (министру обороны Украины Рустему) Умерову во время длительного телефонного разговора во вторник».

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