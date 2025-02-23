В Болгарии протестующие против введения евро штурмовали здание миссии ЕС, есть раненые

В столице Болгарии Софии протестующие против введения в стране евро пытлись взять штурмом здание миссии ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что в акции приняли участие несколько тысяч сторонников болгарской ультранационалистической партии "Возрождение". Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. 10 полицейских получили незначительные ранения шесть человек были задержаны.

Антиправительственные протестующие, скандируя "Отставка" и "Нет евро", бросали красную краску, петарды и коктейли Молотова в здание ЕС в столице Софии, подожгли входную дверь до того, как полиция их оттеснила. ... Протестующие подожгли чучела президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и других должностных лиц - заявили в полиции.

Там отметили, что такие нападения "неприемлемы и противоречат принципам верховенства права".

Издание информирует, что участники акции размахивали держали в руках флаги Болгарии, советского союза и Восточной Германии, другие держали плакаты с надписью "Мы не хотим евро".

"Мы не хотим, чтобы финансовая независимость Болгарии была уничтожена. Мы хотим сохранить болгарский лев. Мы здесь, чтобы защитить нашу свободу", - сказал председатель партии „Возрождение" Костадин Костадинов.

Контекст

Новое правительство Болгарии, которое было утверждено в прошлом месяце после досрочных выборов в октябре, подтвердило стремление страны присоединиться к еврозоне в следующем году. Премьер-министр Росен Желязков заявил, что в государственном бюджете на 2025 год будет заложен дефицит около 3%, что открывает путь для введения евро с 1 января 2026 года.

Напомним

В январе болгарский парламент утвердил коалиционное правительство, возникшее в результате сложного компромисса между различными политическими силами, чтобы попытаться принести некоторую стабильность стране, находящейся в разгаре серьезного политического кризиса. Прозападный правоцентристский альянс Герб-СДС, набравший наибольшее количество голосов на выборах, образовал альянс с пророссийскими социалистами (БСП-ОЛ) и антисистемными популистами ИТН.

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