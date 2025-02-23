В Болгарии протестующие против введения евро штурмовали здание миссии ЕС, есть раненые

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 114726 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 139418 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 153457 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 143161 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 143392 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 137475 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 129540 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 114114 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 157173 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106903 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

22 февраля, 21:22 • 59559 просмотра
Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

22 февраля, 23:02 • 61731 просмотра
россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

23 февраля, 00:57 • 43283 просмотра
Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

02:07 • 34180 просмотра
российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

02:22 • 33956 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 139419 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 153457 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 137010 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 159924 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 157173 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 114727 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 113634 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 125160 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 163990 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 137486 просмотра
Актуальное
В Болгарии протестующие против введения евро штурмовали здание миссии ЕС, есть раненые

В Болгарии протестующие против введения евро штурмовали здание миссии ЕС, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 8925 просмотра

Read in English

Тысячи сторонников ультранационалистической партии "Возрождение" пытались захватить здание представительства ЕС в Софии, выступая против введения евро. Протестующие бросали коктейли Молотова и подожгли входную дверь, 10 полицейских ранены.

В столице Болгарии Софии протестующие против введения в стране евро пытлись взять штурмом здание миссии ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что в акции приняли участие несколько тысяч сторонников болгарской ультранационалистической партии "Возрождение". Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. 10 полицейских получили незначительные ранения шесть человек были задержаны.

Антиправительственные протестующие, скандируя "Отставка" и "Нет евро", бросали красную краску, петарды и коктейли Молотова в здание ЕС в столице Софии, подожгли входную дверь до того, как полиция их оттеснила. ... Протестующие подожгли чучела президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и других должностных лиц

- заявили в полиции.

Там отметили, что такие нападения "неприемлемы и противоречат принципам верховенства права".

Издание информирует, что участники акции размахивали держали в руках флаги Болгарии, советского союза и Восточной Германии, другие держали плакаты с надписью "Мы не хотим евро".

"Мы не хотим, чтобы финансовая независимость Болгарии была уничтожена. Мы хотим сохранить болгарский лев. Мы здесь, чтобы защитить нашу свободу", - сказал председатель партии „Возрождение" Костадин Костадинов.

Контекст

Новое правительство Болгарии, которое было утверждено в прошлом месяце после досрочных выборов в октябре, подтвердило стремление страны присоединиться к еврозоне в следующем году. Премьер-министр Росен Желязков заявил, что в государственном бюджете на 2025 год будет заложен дефицит около 3%, что открывает путь для введения евро с 1 января 2026 года.

Напомним

В январе болгарский парламент утвердил коалиционное правительство, возникшее в результате сложного компромисса между различными политическими силами, чтобы попытаться принести некоторую стабильность стране, находящейся в разгаре серьезного политического кризиса. Прозападный правоцентристский альянс Герб-СДС, набравший наибольшее количество голосов на выборах, образовал альянс с пророссийскими социалистами (БСП-ОЛ) и антисистемными популистами ИТН.

Румыния и Болгария присоединились к Шенгену: что это меняет для путешествий01.01.25, 06:36 • 25498 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bolgariyaБолгария

Обратиться по вопросам размещения рекламы