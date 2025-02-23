У Болгарії протестувальники проти введення євро штурмували будівлю місії ЄС, є поранені

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 1681 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 31478 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125989 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184865 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149082 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140107 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117999 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108378 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103042 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144185 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 54149 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 65963 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 54509 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 65694 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 62866 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 144185 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 143160 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276950 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 305768 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 241594 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 19974 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 61759 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112260 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135221 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117475 перегляди
Актуальне
У Болгарії протестувальники проти введення євро штурмували будівлю місії ЄС, є поранені

У Болгарії протестувальники проти введення євро штурмували будівлю місії ЄС, є поранені

Київ • УНН

 • 25826 перегляди

Тисячі прихильників ультранаціоналістичної партії "Відродження" намагалися захопити будівлю представництва ЄС у Софії, виступаючи проти введення євро. Протестувальники кидали коктейлі Молотова та підпалили вхідні двері, 10 поліцейських поранено.

У столиці Болгарії Софії протестувальники проти введення у країні євро намагалися взяти штурмом будівлю місії ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що в акції взяли участь кілька тисяч прихильників болгарської ультранаціоналістичної партії "Відродження". Між протестувальниками та правоохоронцями відбулися сутички. 10 поліцейських отримали незначні поранення шість людей були затримані.

Антиурядові протестувальники, скандуючи "Відставка" та "Ні євро", кидали червону фарбу, петарди та коктейлі Молотова в будівлю ЄС у столиці Софії, підпаливши вхідні двері до того, як поліція їх відтіснила. ... Протестувальники підпалили опудала президента Європейського центрального банку Крістін Лагард та інших посадових осіб

- заявили у поліції.

Там зазначили, що такі напади "є неприйнятними та суперечать принципам верховенства права".

Видання інформує, що учасники акції розмахували тримали в руках прапори Болгарії, радянського союзу та Східної Німеччини, інші тримали плакати з написом "Ми не хочемо євро".

"Ми не хочемо, щоб фінансова незалежність Болгарії була знищена. Ми хочемо зберегти болгарський лев. Ми тут, щоб захистити нашу свободу", - сказав голова партії "Відродження" Костадін Костадінов.

Контекст

Новий уряд Болгарії, який був затверджений минулого місяця після дострокових виборів у жовтні, підтвердив прагнення країни приєднатися до єврозони наступного року. Прем’єр-міністр Росен Желязков заявив, що в державному бюджеті на 2025 рік буде закладено дефіцит близько 3%, що відкриває шлях для введення євро з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо

У січні болгарський парламент затвердив коаліційний уряд, що виник у результаті складного компромісу між різними політичними силами, щоб спробувати принести деяку стабільність країні, яка перебуває в розпалі серйозної політичної кризи. Прозахідний правоцентристський альянс Герб-СДС, який набрав найбільшу кількість голосів на виборах, утворив альянс із проросійськими соціалістами (БСП-ОЛ) і антисистемними популістами ІТН.

Румунія та Болгарія приєдналися до Шенгену: що це змінює для подорожей01.01.25, 06:36 • 25819 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
bolhariiaБолгарія

Звернутися з питань розміщення реклами