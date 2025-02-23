У Болгарії протестувальники проти введення євро штурмували будівлю місії ЄС, є поранені

У столиці Болгарії Софії протестувальники проти введення у країні євро намагалися взяти штурмом будівлю місії ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Зазначається, що в акції взяли участь кілька тисяч прихильників болгарської ультранаціоналістичної партії "Відродження". Між протестувальниками та правоохоронцями відбулися сутички. 10 поліцейських отримали незначні поранення шість людей були затримані.

Антиурядові протестувальники, скандуючи "Відставка" та "Ні євро", кидали червону фарбу, петарди та коктейлі Молотова в будівлю ЄС у столиці Софії, підпаливши вхідні двері до того, як поліція їх відтіснила. ... Протестувальники підпалили опудала президента Європейського центрального банку Крістін Лагард та інших посадових осіб - заявили у поліції.

Там зазначили, що такі напади "є неприйнятними та суперечать принципам верховенства права".

Видання інформує, що учасники акції розмахували тримали в руках прапори Болгарії, радянського союзу та Східної Німеччини, інші тримали плакати з написом "Ми не хочемо євро".

"Ми не хочемо, щоб фінансова незалежність Болгарії була знищена. Ми хочемо зберегти болгарський лев. Ми тут, щоб захистити нашу свободу", - сказав голова партії "Відродження" Костадін Костадінов.

Контекст

Новий уряд Болгарії, який був затверджений минулого місяця після дострокових виборів у жовтні, підтвердив прагнення країни приєднатися до єврозони наступного року. Прем’єр-міністр Росен Желязков заявив, що в державному бюджеті на 2025 рік буде закладено дефіцит близько 3%, що відкриває шлях для введення євро з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо

У січні болгарський парламент затвердив коаліційний уряд, що виник у результаті складного компромісу між різними політичними силами, щоб спробувати принести деяку стабільність країні, яка перебуває в розпалі серйозної політичної кризи. Прозахідний правоцентристський альянс Герб-СДС, який набрав найбільшу кількість голосів на виборах, утворив альянс із проросійськими соціалістами (БСП-ОЛ) і антисистемними популістами ІТН.

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