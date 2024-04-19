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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих

В американском университете арестованы более 100 пропалестинских протестующих

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 10:55  •  5903 просмотра

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Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в кампусе Колумбийского университета после того, как руководство университета позволило полиции ликвидировать лагерь, разбитый студентами, протестовавшими против действий Израиля в Газе.

В Нью-Йорке полиция очистила палаточный городок на территории кампуса Колумбийского университета, - более 100 пропалестинских митингующих были арестованы после того, как руководство университета позволило правоохранителям освободить лагерь, установленный студентами, которые протестовали против действий Израиля в Газе. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 100 пропалестинских протестующих были арестованы в четверг в кампусе Колумбийского университета после того, как руководство университета разрешило нью-йоркской полиции очистить лагерь, разбитый студентами, протестующими против действий Израиля в Газе.

Президент Колумбийского университета Немат Минуш Шафик, которая днем ранее попала под критику республиканцев на слушаниях комитета Палаты представителей по антисемитизму в кампусе, заявила, что она позволила полиции очистить лагерь из десятков палаток, установленных протестующими в среду утром.

"Из-за большой заботы о безопасности кампуса Колумбийского университета я позволил Департаменту полиции Нью-Йорка начать расчистку лагеря...", - сказал Шафик в заявлении.

Шафик сказал, что протестующие нарушили школьные правила и политику относительно проведения несанкционированных демонстраций и не желают общаться с администраторами.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что полиция осуществила более 108 арестов без насилия или травм. Полиция заявила, что аресты были связаны с незаконным проникновением.

Напомним,

Google уволила 28 сотрудников из-за их критики израильского бизнеса компании, - речь идет о 10-часовой акции протеста в Калифорнии и Нью-Йорке против контракта на сумму 1,2 миллиарда долларов между Google, Amazon и правительством Израиля.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
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reutersReuters
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