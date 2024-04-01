В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти

На Сумщине произошла аварийная утечка нефтяной смеси из нефтепровода, проходящего в Ахтырском районе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Сумской области.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 29.03.2024 г. вблизи с. Победа Ахтырского района.

Специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области оперативно осуществлен выезд на место, где проведено обследование места утечки. Были зафиксированы признаки загрязнения земельного участка площадью 98 м2. Инспекторы отобрали пробы почвы, которые уже находятся в работе - резюмировали в Госэкоинспекции.

В ведомстве добавили, что на момент обследования работниками НГДУ "Ахтырканефтегаз" проводились мероприятия по ликвидации аварийного разлива.

Напомним,

После массированного ракетного удара врага по Запорожью и, в частности, по Днепро ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр. На место сразу выехали экологи, специалистами были проведены действия по абсорбированию утечки нефтепродуктов и обработаны пятна, которые прибило к берегу.