В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  54626 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  117305 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  103027 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  226856 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  191864 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191185 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  407076 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140217 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136399 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154734 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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21 марта 2024, 11:56  •  735017 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  679539 просмотра

В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти

Аварийная утечка нефтяной смеси произошла из нефтепровода вблизи села Победа Ахтырского района Сумской области, в результате чего был загрязнен земельный участок площадью 98 кв. м.

Криминал и ЧП •   •  797 просмотра
В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти

Над российскими позициями под Бахмутом подняли украинский флаг

Украинские пограничники подняли украинский флаг над позициями вблизи оккупированных россией территорий между селами Курдюмовка и Озеряновка вблизи Бахмута, несмотря на присутствие российских войск в этом районе.

Война •   •  983 просмотра
Над российскими позициями под Бахмутом подняли украинский флаг

Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне: проверки на сухопутных границах остаются

Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне для воздушных и морских путешествий, что позволяет свободное передвижение без проверки документов, но наземный пограничный контроль сохраняется из-за противодействия Австрии по миграционным соображениям.

Новости Мира •   •  2142 просмотра
Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне: проверки на сухопутных границах остаются

россия за криптовалюту покупает товары двойного назначения, которые использует для производства оружия - WSJ

россия использует криптовалюты, такие как Tether, для обхода западных санкций и покупки товаров двойного назначения, которые импортируются и используются для производства оружия для нападения на Украину.

Война •   •  3952 просмотра
россия за криптовалюту покупает товары двойного назначения, которые использует для производства оружия - WSJ

Украина испытывает комплексную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам - Зеленский

Украина тестирует интегрированную систему управления радиоэлектронной борьбой для защиты солдат и техники от российских беспилотников на определенных участках фронта, с планами масштабировать ее по всему фронту.

Война •   •  4253 просмотра
Украина испытывает комплексную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам - Зеленский

После инцидента с военным Укрзалізниця планирует обновить правила перевозки животных - UAnimals

Укрзалізниця и UAnimals планируют обновить устаревшие правила перевозки животных в поездах после того, как боец Нацгвардии был вынужден стоять в тамбуре со своим служебным лабрадором из-за его больших размеров.

Общество •   •  3860 просмотра
После инцидента с военным Укрзалізниця планирует обновить правила перевозки животных - UAnimals

В Армению прибыла группа американских военных инструкторов

Группа американских мобильных инструкторов прибыла в Армению, чтобы поделиться своим опытом с военными страны в сфере связей с общественностью и коммуникаций.

Новости Мира •   •  4259 просмотра
В Армению прибыла группа американских военных инструкторов

Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину

Новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти планирует сделать приоритетной задачей своего шестилетнего мандата преодоление последствий вторжения россии в Украину.

Общество •   •  8269 просмотра
Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину

Застрелили мужчину из-за замечания: на Харьковщине будут судить трех оккупантов

Трем российским солдатам были предъявлены обвинения в убийстве 70-летнего украинца в селе Макарово Харьковской области после того, как он сделал замечание о том, что они стреляют по скоту.

Война •   •  7324 просмотра
Застрелили мужчину из-за замечания: на Харьковщине будут судить трех оккупантов

Пыль из Сахары в Украине: превышение допустимой концентрации не фиксируют

Пыль из пустыни Сахара распространяется над Украиной, создавая эффект туманного неба, но ее концентрация не превышает допустимых уровней, а в ближайшие дни прогнозируют дожди, которые улучшат качество воздуха.

Общество •   •  5623 просмотра
Пыль из Сахары в Украине: превышение допустимой концентрации не фиксируют