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Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.
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В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов
Трое каталонских туристов были застрелены во время посещения города Бамиан в центральном Афганистане.
Воздушные Силы информируют об угрозе баллистической атаки с юго-востока
Воздушные Силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистических ракет с юго-восточного направления.
Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.
Атака украинского беспилотника вызвала пожар и аварийную остановку туапсинского нефтеперерабатывающего завода в рф, повредив установку по производству сжиженного газа, но оставив невредимой установку по перегонке сырой нефти.
Захваченный Бердянский порт приходит в упадок: рф не может найти рабочих
Временно оккупированный порт в Бердянске едва функционирует из-за острой нехватки работников, поскольку большинство местных жителей не доверяют российским войскам.
Вражеские БпЛА направляются на Житомирщину
Вражеские БпЛА движутся в Житомирскую область со стороны Винницкой области, а еще одна группа направляется на север через Николаевскую область, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны
Литва предоставит Украине 6 радаров Amber-1800 для усиления ее противовоздушной обороны в рамках инициативы Германии по усилению противовоздушной обороны Украины.
В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате которого был убит «значительный разыскиваемый боевик» Ислам Хамайсу, старший боевик Дженинской бригады, связанной с «Исламским джихадом», и ранены еще 8 человек.
Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств
Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств для сдерживания потенциальных военных угроз.
В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов
Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволяет быстро обновлять данные, получать доступ к реестру "Оберіг".
российские БпЛА направляются на Кировоградщину
Ударные беспилотники перемещаются из Николаевской области в Кировоградскую, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.