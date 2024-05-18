В Афганистане застрелили 3 каталонских туристов

Три каталонских туриста были застрелены в Афганистане. Об этом сообщает La Vanguardia, передает УНН.

Детали

В пятницу 3 каталонских туристов застрелили вместе с гражданином Афганистана во время посещения города Бамиян в центральном Афганистане. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Абдул Матин Кани. Он добавил, что во время того же нападения пострадали четверо иностранцев и трое афганцев. Среди раненых, по крайней мере один, был испанцем.

Трое испанцев погибли и по меньшей мере один был ранен в результате стрельбы в Афганистане, согласно информации, поступающей в министерство в контакте с Представительством Европейского Союза в этом регионе. Министерство работает через Консульский отдел по чрезвычайным ситуациям, чтобы выяснить обстоятельства, предоставить пострадавшим все необходимое и связаться с их семьями - Министерство иностранных дел Испании.

Впоследствии правительство Испании проинформировало, что трое погибших граждан Испании были каталонцами и что уже начата задача по репатриации тел погибших.

В Испании полиция изъяла у картеля рекордную партию метамфетамина в почти 2 тонны