В Афганістані застрелили 3 каталонських туристів
Київ • УНН
Троє каталонських туристів були застрелені під час відвідин міста Баміан в центральному Афганістані.
Трьох каталонських туристів було застрелено в Афганістані. Про це повідомляє La Vanguardia, передає УНН.
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У п'ятницю 3 каталонських туристів застрелили разом із громадянином Афганістану під час відвідування міста Баміян у центральному Афганістані. Про це повідомив речник міністерства внутрішніх справ Абдул Матін Кані. Він додав, що під час того самого нападу постраждали четверо іноземців і троє афганців. Серед поранених, принаймні один, був іспанцем.
Троє іспанців загинули і щонайменше один був поранений у результаті стрілянини в Афганістані, згідно з інформацією, яка надходить до міністерства в контакті з Представництвом Європейського Союзу в цьому регіоні. Міністерство працює через Консульський відділ з надзвичайних ситуацій, щоб з’ясувати обставини, надати постраждалим усе необхідне та зв’язатися з їхніми сім’ями
Згодом уряд Іспанії поінформував, що троє загиблих громадян Іспанії були каталонцями і що вже розпочато завдання з репатріації тіл загиблих.
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