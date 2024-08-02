В пятницу, 2 августа в Чернигове по адресу проспект Левка Лукьяненко, 20а открылся первый в городе центр рекрутинга украинской армии. В целом это уже 30 центр в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В центре работают гражданские специалисты, которые прошли многоуровневое обучение. Они не раздают повестки, а лишь помогают людям выбрать должность и воинскую часть в армии.

В обязанности специалистов центра входит полное сопровождение человека в армию. Они помогают с документами, контактируют с должностными лицами и, в случае необходимости, решают недоразумения. Также консультацию можно получить по телефону +380 66 005 72 36.

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Сейчас в центре доступны более 10 тысяч вакансий - водители, медики, стрелки, делопроизводители, бухгалтеры, повара, ремонтники и тому подобное. Кроме того, совместно с Victory Drones и Drone Force реализуются два проекта по обучению и привлечению в Силы обороны операторов БПЛА.

Эта инициатива Министерства обороны призвана предоставить возможность людям понять, какие есть вакансии и какой путь надо пройти, чтобы приобщиться к военной службе, что важно, на конкретную должность конкретной воинской части. Наша задача - помочь человеку определиться и применить свои навыки и гражданский опыт для защиты Родины - заявил уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Дополнение

Во время открытия пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Дина Вонг рассказала, как происходит процесс рекрутинга в их воинскую часть и поблагодарила за сотрудничество.

Мы очень благодарны Министерству обороны за реализацию инициативы центра рекрутинга именно в Чернигове. Спасибо вам и надеемся на профессионализм специалистов, которые будут работать здесь - сказала Дина Вонг.

В Минобороны добавляют, что сегодня центры рекрутинга украинской армии работают в 15 регионах Украины.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал предложения, согласно которым командиры воинских частей могут призывать военнообязанных, желающих проходить военную службу, без участия в этих мероприятиях ТЦК и СП.