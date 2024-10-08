Утром со стороны Полесского заповедника в Беларуси через границу могла залететь неизвестная цель - «Беларускі Гаюн»

Утром со стороны Полесского заповедника в Беларуси через границу могла залететь неизвестная цель, далее она пошла на юго-восток, пролетела Чернобыль, взяла курс в район Яготина, а затем на Черкасщину, пишет мониторинговый канал «Беларускі Гаюн» во вторник со ссылкой на мониторинг, передает УНН.

Детали

«Утром из Беларуси в Украину залетела неизвестная цель. По данным eRadarrua, цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54 и уже в 09:00 пересекла границу. По предварительным данным, это мог быть разведывательный БПЛА. Далее цель пошла на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и далее взяла курс в район Яготина, а затем на Черкасщину», - говорится в сообщении „Беларускі Гаюн“ в Telegram.

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