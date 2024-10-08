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Вранці з боку Поліського заповідника в білорусі через кордон могла залетіти невідома ціль - "Беларускі Гаюн"

Вранці з боку Поліського заповідника в білорусі через кордон могла залетіти невідома ціль - "Беларускі Гаюн"

Київ • УНН

 • 11168 перегляди

Вранці з території Білорусі в Україну залетів невідомий об'єкт, ймовірно розвідувальний БПЛА. Ціль рухалася з Поліського заповідника через Прип'ять, Чорнобиль, Остер, Каліту в напрямку Яготина та Черкащини.

Вранці з боку Поліського заповідника в білорусі через кордон могла залетіти невідома ціль, далі вона пішла на південний схід, пролетіла Чорнобиль, взяла курс у район Яготина, а потім на Черкащину, пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" у вівторок з посиланням на моніторинг, передає УНН.

Деталі

"Вранці з білорусі до України залетіла невідома ціль. За даними eRadarrua, ціль невстановленого типу рухалася з боку Поліського заповідника в білорусі у напрямку Прип'яті близько 08:54 і вже о 09:00 перетнула кордон. За попередніми даними, це міг бути розвідувальний БПЛА. Далі ціль пішла на південний схід, пролетіла Чорнобиль, Остер, Каліту та далі взяла курс у район Яготина, а потім на Черкащину", - ідеться у повідомленні "Беларускі Гаюн" у Telegram.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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