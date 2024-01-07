Утренний обстрел Херсона: один погибший и один раненый

В результате утреннего обстрела Херсона был ранен 62-летний мужчина. Он был доставлен в больницу, однако спасти жизнь херсонца не удалось. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

Сегодня россияне обстреливают Херсон с самого утра. В результате обстрела центральной части города пострадал 62-летний мужчина. Его доставили в больницу, где он впоследствии и скончался от полученных травм.

Медики пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались смертельными. - говорится в сообщении.

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Чуть позже в ОВА заявили о еще одной атаке во время которой травмы получил еще один местный житель.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Херсонщину 89 раз за прошедшие сутки. Из-за этих атак ранения получили 5 человек, в том числе 2 ребенка.

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