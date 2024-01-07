Ранковий обстріл Херсону: один загиблий та один поранений
Київ • УНН
Чоловік, 62 роки, помер у херсонській лікарні після поранень, отриманих під час ранкового обстрілу міста. Ще один чоловік зазнав травм під час атаки росіян на місто в 10:45
В результаті ранкового обстрілу Херсону було поранено 62-річного чоловіка. Його було доставлено до лікарні, однак врятувати життя херсонця не вдалося. Про це повідомили в Херсонській ОВА, пише УНН.
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Сьогодні росіяни обстрілюють Херсон з самого ранку. Внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік. Його доставили до лікарні, де він згодом і помер від отриманих травм.
Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися смертельними.
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Трохи згодом в ОВА заявили про ще одну атаку під час якої травм зазнав ще один місцевий мешканець.
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Російські окупанти обстріляли Херсонщину 89 разів впродовж минулої доби. Через ці атаки поранення зазнали 5 людей, зокрема 2 дитини.
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