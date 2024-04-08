Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США.

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  130534 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  104356 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  197829 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  190675 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181904 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152401 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109894 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127650 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118955 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120952 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

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Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Министерство культуры предоставило статус критических телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", что позволило их работникам получать отсрочки от мобилизации.

Общество •   •  5365 просмотра
Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Вражеским артиллерийским ударом повреждены помещения пожарно-спасательной части в приграничном населенном пункте Сумского района, в том числе обшивка стен, ворота и пожарные автомобили, но никто из спасателей не пострадал.

Война •   •  6367 просмотра
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили более 300 ТБ данных из российского дата-центра OwenCloud. ru, которым использовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телеком. Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.

Война •   •  6372 просмотра
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

По уровню заработной платы Украина заняла 107 место в общем рейтинге стран. Швейцария со среднемесячной заработной платой $8 111 возглавила список со среднемесячной заработной платой $8 111.

Общество •   •  7259 просмотра
Швейцария, Люксембург и США возглавили топ стран с самой высокой средней заработной платой: на каком месте Украина

Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Министра иностранных дел Японии Йоко Камикава за неизменную поддержку Японией Украины и обсудил пути продвижения Формулы мира, укрепления двустороннего сотрудничества и усиления Особого глобального партнерства между двумя странами.

политика •   •  7979 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Японии укрепление партнерства и продвижение "Формулы мира"

Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ

россия применила недавно изготовленную гиперзвуковую ракету "Циркон", произведенную во время полномасштабного вторжения в Украину, что свидетельствует о том, что ее запасы истощаются и она испытывает новые ракеты в боевых условиях.

Война •   •  15452 просмотра
Выпущенная врагом недавно ракета "Циркон" была достаточно новой - ВС ВСУ

Помогали россиянам подключить ЗАЭС к "росатому": в Харькове задержали проектировщиков

Служба безопасности Украины задержала в Харькове шестерых инженеров-проектировщиков, которые помогали рф подключать Запорожскую АЭС к сети российского "росатома" и разрабатывали документацию для модернизации российских атомных электростанций.

Война •   •  14938 просмотра
Помогали россиянам подключить ЗАЭС к "росатому": в Харькове задержали проектировщиков

"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию

Глава правительства Японии Фумио Кишида заявил, что нападение россии на Украину, а также ситуация на Ближнем Востоке и в Восточной Азии требует изменений в политике страны. Геополитическая напряженность подтолкнула мир к "историческому переломному моменту" и заставила Японию изменить свою оборонную стратегию.

политика •   •  15992 просмотра
"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, которые прошли модернизацию и имеют еще около 60% эксплуатационного ресурса. Кроме того, в авиапарке Греции есть 24 Mirage 2000-5 Mk.2, которые с согласия Франции, тоже могут передать Киеву.

Война •   •  22192 просмотра
Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ