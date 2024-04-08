Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с делегацией из Соединенных Штатов Америки, передает УНН.

Детали

Делегация из США прибыла в Одесскую область в составе членов Конгресса США и экспертов аналитического центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Во время встречи стороны обсудили вопросы предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны, текущую ситуацию с безопасностью в Одесской области, работу морского коридора и дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

"Конгрессмен Палаты представителей Конгресса США Том Суоцци отметил стратегическое значение Одесской области для Украины и мировой продовольственной безопасности.

Сенатор Конгресса США Джони Эрнст отметила, что выступает лоббистом Украины в Конгрессе США и заверила, что помощь будет продолжаться.

Спасибо нашим американским друзьям за неоценимую помощь и поддержку. Только совместными усилиями нам удастся победить российский террор", - написал Кипер.

Одесская область стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

В частности, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.