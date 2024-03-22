Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  29599 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  75629 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  128334 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  134478 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  192570 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125852 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137683 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130019 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142713 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145655 просмотра

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Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Президент Зеленский встретился с министром обороны Дании Лундом Поульсеном, поблагодарив Данию за поддержку и обсудив усиление противовоздушной обороны Украины, совместное производство оружия, артиллерийские и авиационные коалиции, а также обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

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Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф

Президент Зеленский обсудил с представителями Совета Европы во время их визита в Украину создание Реестра убытков от российской агрессии, специального трибунала по преступлению агрессии и возвращения незаконно депортированных украинских детей.

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Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф

В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

белгородская область россии подверглась атакам беспилотников и обстрелам, направленным на объекты инфраструктуры и сельского хозяйства, в результате чего, по словам губернатора области, был нанесен ущерб, но жертв нет.

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В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект

ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

Спецназовцы обнаружили и уничтожили базу воздушной разведки в Херсонской области, ликвидировав станцию радиоэлектронной борьбы, антенну "Алиентек", склад БК и около 5 человек личного состава противника.

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ССО на Херсонщине обнаружили и уничтожили базу российской аэроразведки

Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Украина рассчитывает начать фактические переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года, причем переговоры будут проходить одновременно с секторальной интеграцией и расширением экономического безвизового режима с ЕС.

Экономика •   •  6239 просмотра
Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина встретилась с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, чтобы обсудить усиление поддержки Украины со стороны НАТО в развитии военного потенциала, увеличении оборонного производства и подготовке к предстоящему саммиту Альянса, на котором будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине.

Война •   •  6161 просмотра
Следующие шаги Украины на пути к членству в Альянсе: о чем Стефанишина говорила с главой Военного комитета НАТО

Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

25 человек получили ранения и 3 погибли, в том числе 9-летняя девочка, в результате нападения россии на Запорожье, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  7074 просмотра
Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло до 25 человек

Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

По словам генерального директора МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция почти на 5 часов осталась без основной линии питания, что подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время войны.

Общество •   •  7563 просмотра
Повреждение линии питания ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали

Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Правительство выделяет более 5 миллиардов гривен на проект строительства водопровода для преодоления последствий разрушения Каховской ГЭС.

Экономика •   •  7779 просмотра
Правительство выделило более 5 млрд грн на проект по строительству водопроводов из-за уничтожения Каховской ГЭС

Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

Украинские фристайлисты Ангелина Брыкина и Максим Кузнецов выиграли общий зачет Кубка Европы по акробатике в швейцарском Айроло.

спорт •   •  6583 просмотра
Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло