Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром - министром обороны Королевства Дания Троэльсом Люндом Поульсеном, который находится в нашей стране с визитом, передает УНН.

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Приветствуя высокого гостя в Киеве, Глава государства поблагодарил его и его команду за визит и постоянную поддержку Украины со стороны Дании.

"Искренне благодарны датскому народу, который с нами с самого начала полномасштабного вторжения. Спасибо за все пакеты оборонной помощи от вашего правительства, они очень важны для нас", - сказал Зеленский.

Президент отметил недавний визит Премьер-министра Дании Метте Фредериксен во Львов, во время которого было подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Глава государства выразил убеждение, что реализация этого Соглашения не только усилит украинскую армию, но и поможет в восстановлении экономики страны.

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Собеседники осудили последние массированные ракетные обстрелы россией территории Украины и отметили насущную необходимость усиления украинской ПВО.

Была обсуждена подготовка к проведению датско-украинской конференции оборонных индустрий и перспективы налаживания прямого взаимодействия между компаниями ВПК двух стран и совместного производства вооружений.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в рамках артиллерийской и авиационной коалиций и тренировки украинских пилотов на самолетах F-16, которые Дания и другие партнеры готовятся передать Украине.

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