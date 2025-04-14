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Усиление противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ: в Раде ожидают рассмотрения законопроекта

Киев • УНН

 • 9272 просмотра

В ВР готовятся рассмотреть законопроект №13037 о противодействии дискриминации и домогательствам к женщинам в ВСУ. Он должен усовершенствовать механизмы обеспечения военной дисциплины и равенства.

Усиление противодействия сексуальным домогательствам к женщинам в ВСУ: в Раде ожидают рассмотрения законопроекта

В Верховной Раде ожидают рассмотрения законопроекта №13037, цель которого - противодействие дискриминации по признакам пола, гендерному неравенству, а также сексуальным домогательствам к женщинам, которые несут службу в ВСУ. Недавно профильный комитет рекомендовал принять проект закона за основу. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа, главу партии "Слуга Народа" Елену Шуляк и карточку законопроекта №13037.

Детали

"В Верховной Раде ждут рассмотрения законопроекта, цель которого - активнее противодействовать дискриминации по признакам пола, гендерному неравенству, а также сексуальным домогательствам к женщинам, которые несут службу в ВСУ и сексуальному насилию по отношению к ним. Сейчас подобные случаи - не редкость", - сказала Шуляк.

По ее словам, речь идет о законопроекте №13037, согласно которому в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ внесут изменения относительно гендерного равенства и противодействия дискриминации. Документом предусмотрено совершенствование механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам.

Она также рассказала, что, по данным Минобороны, в течение последних лет количество женщин в ВСУ возросло до 68 тысяч человек, и по состоянию на январь 2025 года 20% от всех кандидатов - это женщины. Шуляк отметила, что женщины занимают должности командиров пехотных подразделений, снайперов, пулеметчиц, гранатометчиц, разведчиц и т.д., но оружие в руках не защищает их от предубеждений или замалчиваемого насилия.

"Такие случаи, к большому сожалению, есть. Но ужасает и то, что они не единичны, однако правоохранительные органы, расследующие дела о сексуальном насилии в армии, не ведут статистических данных. Впрочем, по словам общественных и правозащитных организаций, которые фиксируют обращения на горячую линию о случаях сексуального насилия, количество таких обращений увеличилось. Так, по результатам опроса правозащитной организации "МаршЖенщин" из 46 женщин в ВСУ только 12 сообщили бы о том, что стали свидетелями совершения насилия. Среди прочего, женщины боятся осуждения и навязывания роли "сама виновата", - отметила нардеп.

Дополнение

В соответствии с проектом закона, планируется дополнить статью 3 закона "О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины", что воинская дисциплина достигается путем: обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, недопущения каких-либо проявлений дискриминации, в том числе по признаку пола, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности.

Также, согласно документу, воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего:

  • соблюдать нормы законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам;
    • не допускать самому и сдерживать других от недостойных действий, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, движения тела, и т.д.), в том числе связанных с дискриминацией по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковым или иным признакам, а также предотвращать совершение насилия по признаку пола, сексуальных домогательств, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.

      Командир должен будет принять меры по задержанию подчиненного при совершении правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

      Также планируется установить, что основанием для отстранения военнослужащего от выполнения служебных обязанностей является деяние, которое привело к совершению или покушению на совершение правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

      Кроме того, планируется ввести, что военный, который сообщил о возможных фактах, связанных с дискриминацией по признаку пола, сексуальным домогательством, насилием, не может быть уволен со службы или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам воздействия или угрозе таких мер воздействия.

      10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту включить законопроект в повестку дня и по результатам рассмотрения принять его за основу, поручив комитету доработать его с учетом поправок и предложений и внести его на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении.

      Уровни прав и возможностей на рынке труда: как украинские женщины разрушают гендерные стереотипы07.03.25, 17:50 • 23867 просмотров

      Павел Башинский

      Павел Башинский

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