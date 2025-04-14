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The Guardian

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Посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ: у Раді чекають на розгляд законопроєкту

Київ • УНН

 • 9186 перегляди

У ВР готуються розглянути законопроєкт №13037 щодо протидії дискримінації та домаганням до жінок у ЗСУ. Він має вдосконалити механізми забезпечення військової дисципліни та рівності.

Посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ: у Раді чекають на розгляд законопроєкту

У Верховній Раді очікують на розгляд законопроєкту №13037, мета якого - протидія дискримінації за ознаками статі, ґендерній нерівності, а також сексуальним домаганням до жінок, які несуть службу у ЗСУ. Нещодавно профільний комітет рекомендував ухвалити проєкт закону за основу. Про це пише УНН з посиланням на нардепа, очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк та картку законопроєкту №13037.

Деталі

"У Верховній Раді чекають на розгляд законопроєкту, мета якого - активніше протидіяти дискримінації за ознаками статі, ґендерній нерівності, а також сексуальним домаганням до жінок, які несуть службу у ЗСУ і сексуальному насильству стосовно них. Наразі подібні випадки - не рідкість", - сказала Шуляк.

За її словами, ідеться про законопроєкт №13037, згідно з яким до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ внесуть зміни щодо ґендерної рівності і протидії дискримінації. Документом передбачено вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.

Вона також розповіла, що, за даними Міноборони, протягом останніх років кількість жінок у ЗСУ зросла до 68 тисяч осіб, і станом на січень 2025 року 20% від усіх кандидатів - це жінки. Шуляк зазначила, що жінки обіймають посади командирок піхотних підрозділів, снайперок, кулеметниць, гранатометниць, розвідниць тощо, але зброя в руках не захищає їх від упереджень чи замовчаного насильства.

"Такі випадки, на превеликий жаль, є. Але жахає і те, що вони непоодинокі, однак правоохоронні органи, які розслідують справи про сексуальне насилля в армії, не ведуть статистичних даних. Утім, за словами громадських та правозахисних організацій, які фіксують звернення на гарячу лінію про випадки сексуального насилля, кількість таких звернень збільшилася. Так, за результатами опитування правозахисної організації "МаршЖінок" з 46 жінок в ЗСУ лише 12 повідомили б про те, що стали свідками вчинення насилля. Серед іншого, жінки бояться засудження і нав’язування ролі "сама винна", - зазначила нардеп.

Доповнення

Відповідно до проєкту закону, планується доповнити статтю 3 закону "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України", що військова дисципліна досягається шляхом: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення будь-яких проявів дискримінації, у тому числі за ознакою статі, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Також, згідно з документом, військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця:

  • додержуватися норм законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації та сексуальним домагання;
    • не допускати самому і стримувати інших від негідних дій, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла, тощо), у тому числі пов’язаних із дискримінацією за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, а також запобігати вчиненню насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості.

      Командир повинен буде вжити заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості.

      Також планується встановити, що підставою для усунення військовослужбовця від виконання службових обовʼязків є діяння, що призвело до вчинення чи замаху на вчинення правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості.

      Окрім того, планується запровадити, що військовий, який повідомив про можливі факти, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством, не може бути звільнений зі служби чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу.

      10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту включити законопроєкт до порядку денного і за результатами розгляду ухвалити його за основу, доручивши комітету доопрацювати його з урахуванням поправок і пропозицій та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні.

      Рівні права та можливості на ринку праці: як українські жінки руйнують гендерні стереотипи 07.03.25, 17:50 • 23867 переглядiв

      Павло Башинський

      Павло Башинський

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