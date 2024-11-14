Уровень заболеваемости диабетом вырос более чем вдвое: большинство случаев неизлечимы

Согласно глобальному исследованию Lancet, заболеваемость диабетом в мире за последние 30 лет выросла более чем вдвое, причем более половины случаев остаются без лечения. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исследование Lancet показало, что с 1990 по 2022 год уровень заболеваемости диабетом среди взрослых вырос с 7% до 14%. В общем количестве диабетом страдают около 828 миллионов человек старше 18 лет, что на 630 миллионов больше по сравнению с показателями тридцатилетней давности. При этом Индия имеет более четверти всех случаев диабета, с уровнем заболеваемости более 20%.

Эпидемия диабета 2-го типа обостряется из-за роста уровня ожирения. Согласно данным Всемирной федерации ожирения, около 1 миллиарда взрослых и 159 миллионов детей страдают от ожирения. Поскольку риск диабета растет с возрастом, старение населения в мире также способствует его распространению. В то же время для многих здоровый образ жизни остается недостижимым. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что во многих странах нездоровая пища доступна по низкой цене, удобна и интенсивно рекламируется, в то время как здоровая пища становится дороже из-за климатических изменений, таких как засухи и наводнения. В некоторых регионах безопасные условия для физических упражнений также ограничены.

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Согласно исследованию журнала Lancet, почти 450 миллионов людей, страдающих диабетом, остаются без лечения - это в три с половиной раза больше, чем в 1990 году. У многих из них диабет не диагностирован. Хотя существуют эффективные сахароснижающие препараты, миллионы людей с диабетом в странах с низким и средним уровнем дохода (СНГ) не имеют доступа к лечению. Исполнительный директор Всемирного диабетического фонда Лейф Фенгер Дженсен отмечает, что «сложные барьеры в доступе к медицинским услугам» в странах СНГ затрудняют борьбу с диабетом, что приводит к недостаточной диагностике и ограниченному лечению диабета, вызывая значительные потери как для людей, так и для общества в целом.

Улучшение доступа к медицинским услугам может облегчить профилактику и диагностику диабета, а также внести важный вклад в борьбу с ним. Снижение стоимости лекарств, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, является еще одним важным шагом. Существует также общее мнение о необходимости дополнительных мер по снижению уровня ожирения.

Исследование, опубликованное в прошлом месяце, указывает на то, что уменьшение количества сахара, который получают дети еще в утробе матери и в раннем детстве, может защитить их от диабета и повышенного артериального давления во взрослом возрасте.

Исполнительный директор Всемирного форума по ожирению Джоанна Ралстон заявила, что страны должны применять комплексный подход, «фокусируясь на профилактике, мероприятиях общественного здоровья и политике, которая ограничивает влияние маркетинга нездоровой пищи, особенно на детей».

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Добавим

Диабет - это хроническое заболевание, возникающее, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина (гормона, регулирующего уровень глюкозы в крови) или когда организм не способен эффективно использовать этот инсулин. Неконтролируемый диабет приводит к повышению уровня сахара в крови (гипергликемии), что со временем может вызвать серьезные повреждения различных систем организма, в частности нервной и сосудистой.

Диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием, когда организм разрушает клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Диабет 2-го типа - это метаболическое нарушение, при котором организм не может должным образом использовать инсулин. Около 95% людей с диабетом имеют диабет 2-го типа, который можно предотвратить. Избыточный вес, несбалансированное питание, недостаток физической активности и генетика могут повысить риск его развития.

Люди с диабетом 1-го типа нуждаются в инъекциях инсулина или помпы для выживания. Для больных диабетом 2-го типа могут потребоваться инсулин или препараты для снижения уровня сахара, однако изменения в питании и образе жизни также помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Напомним,

По данным медиков, примерно 5-10% людей в мире с сахарным диабетом имеют именно І тип. Обычно он развивается у детей и подростков. Считается, что этот тип диабета является результатом аутоиммунной реакции организма.

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