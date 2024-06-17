Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - стабильный
Киев • УНН
Уровень воды в водоеме-охладителе Запорожской атомной электростанции остается стабильным, несмотря на подрыв плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами.
В пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции уровень воды стабилен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Энергоатом.
Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. Сейчас уровень воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции составляет 15,16 м. Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, - 16,48 м. В "холодном" канале ЗаТЭС уровень воды достигает отметки 10,60 м
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Команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на захваченной россиянами Запорожской АЭС, сообщили, что слышали взрывы, в том числе вблизи станции, в течение нескольких дней на позапрошлой неделе. Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ, в частности, 11 июня взорвалась одна из мин, расположенных рядом с водоемом-охладителем ЗАЭС.