Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний
Київ • УНН
Рівень води у водоймі-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається стабільним, незважаючи на підрив греблі Каховської ГЕС російськими окупантами.
У ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції рівень води стабільний. Про це УНН повідомляє з посиланням на Енергоатом.
Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Наразі рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції становить 15,16 м. Рівень води у "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 16,48 м. У "холодному" каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,60 м
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Доповнення
Команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів позаминулого минулого тижня.Як повідомляє пресслужба МАГАТЕ, зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС.