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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49318 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68532 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 144742 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195599 просмотра

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УПЛ: "Олимпик" потерпел шестое поражение подряд

УПЛ: "Олимпик" потерпел шестое поражение подряд

Киев  •  УНН

 • 13991 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В рамках заключительного поединка игрового вечера 19 тура Украинской Премьер-лиги в Полтаве встретилась местная "Ворскла" и донецкий "Олимпик", передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

После серии неудач “Олимпик” пытался зацепиться за очки в Полтаве. И стоит отдать должное гостям, они выглядели достойно, иногда даже превосходили соперника в контроле мяча и количества ударов по воротам, однако успешными оказались хозяева.

Полтавчане в УПЛ не проигрывали олимпийцам 4 игры подряд. Не проиграли и в пятый раз. Дубль Степанюка и автогол Снурницина обеспечили хозяевам уверенную победу (3:0), а “Олимпик” — шестое поражение подряд.

Примечательно, что поражение от “Ворсклы” стала для тренера Юрия Калитвинцева четвертой подряд, и вообще 90-й для клуба в чемпионатах.

Дополнение

“Олимпик” с 17 очками замыкает десятку лучших, “Ворскла” четвертая — 31 балл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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