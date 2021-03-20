УПЛ: "Олімпік" зазнав шостої поспіль поразки

Деталі

Після серії невдач “Олімпік” намагався зачепитися за очки в Полтаві. Й варто віддати належне гостям, вони виглядали гідно, інколи навіть переважали суперника у контролі м’яча та кількості ударів по воротах, проте успішнішими виявилися господарі.

Полтавчани в УПЛ не програвали олімпійцям 4 гри поспіль. Не програли й вп’яте. Дубль Степанюка та автогол Снурніцина забезпечили господарям впевнену перемогу (3:0), а “Олімпіку” — шосту поразку поспіль.

Примітно, що поразка від “Ворскли” стала для тренера Юрія Калитвинцева четвертою поспіль, та загалом 90-ю для клубу в чемпіонатах.

Доповнення

“Олімпік” з 17 очками замикає десятку найкращих, “Ворскла” четверта — 31 бал.