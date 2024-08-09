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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уничтожены десятки оккупантов и бронетехника рф: спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу

Уничтожены десятки оккупантов и бронетехника рф: спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 15:27  •  12466 просмотра

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Бойцы ГУР провели операцию на оккупированной Кинбурнской косе, атаковав российские укрепления. Уничтожено 6 единиц бронетехники и около 30 оккупантов, установлен боевой флаг Украины.

В пятницу, 9 августа, бойцы  Главного управления разведки высадились на временно оккупированной Кинбурнской косе. Там они атаковали российские укрепления и установили боевой флаг. Об этом рассказали в ГУР МО, передает УНН.

Детали

Операцию провели военные подразделений "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения "Тимура". Поддержку им оказывали Военно-морские силы ВСУ и другие составляющие Сил обороны.

Спецпідрозділ ГУР нищить техніку окупантів на Запорізькому фронті: відео8 августа 2024, 07:43 • 27286 просмотров

Всего во время рейда спецназовцы атаковали укрепления россиян на позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворова". Уничтожить удалось шесть единиц бронированной техники врага и около трех десятков россиян.

Воины ГУР установили боевой флаг Военной разведки Украины.  Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории 

- заявили в разведке. 

Также разведчики обнародовали кадры операции снятые на дрон аэроразведки.

Напомним

6 августа спецназовцы ГУР провели операцию в северной части Черного моря. Разведчики высадились на Тендровской косе и уничтожили технику, личный состав и фортификации россиян.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
chyornoe-moreЧерное море
zaporozheЗапорожье
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