Уничтожены десятки оккупантов и бронетехника рф: спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу

В пятницу, 9 августа, бойцы Главного управления разведки высадились на временно оккупированной Кинбурнской косе. Там они атаковали российские укрепления и установили боевой флаг. Об этом рассказали в ГУР МО, передает УНН.

Детали

Операцию провели военные подразделений "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения "Тимура". Поддержку им оказывали Военно-морские силы ВСУ и другие составляющие Сил обороны.

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Всего во время рейда спецназовцы атаковали укрепления россиян на позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворова". Уничтожить удалось шесть единиц бронированной техники врага и около трех десятков россиян.

Воины ГУР установили боевой флаг Военной разведки Украины. Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории - заявили в разведке.

Также разведчики обнародовали кадры операции снятые на дрон аэроразведки.

Напомним

6 августа спецназовцы ГУР провели операцию в северной части Черного моря. Разведчики высадились на Тендровской косе и уничтожили технику, личный состав и фортификации россиян.