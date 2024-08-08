Спецподразделение ГУР уничтожает технику оккупантов на Запорожском фронте: видео
Киев • УНН
7 августа бойцы спецподразделения "Кабул 9'" ГУР МО Украины провели успешную операцию на Запорожском фронте. Уничтожено 7 единиц вражеской техники и нанесены потери живой силе противника.
Бойцы ГУР 7 августа провели успешную операцию на Запорожском фронте, в результате которой было уничтожено 7 единиц вражеской техники и нанесены потери живой силе противника. Об этом сообщили в четверг в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.
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По данным ГУР, были поражены следующие вражеские цели:
- грузовик "Урал" - 2 шт;
- грузовик "Газель" - 1 шт;
- автомобили УАЗ - 3 шт;
- квадроцикл - 1 шт;
Также, как сообщается, разведчики прицельно ударили по обнаруженным на украинской земле оккупантам - российские захватчики понесли потери.
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