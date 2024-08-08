Спецподразделение ГУР уничтожает технику оккупантов на Запорожском фронте: видео

Бойцы ГУР 7 августа провели успешную операцию на Запорожском фронте, в результате которой было уничтожено 7 единиц вражеской техники и нанесены потери живой силе противника. Об этом сообщили в четверг в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

7 августа 2024 года воины спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины провели результативный охотничий день на Запорожском фронте - говорится в сообщении ГУР.

По данным ГУР, были поражены следующие вражеские цели:

грузовик "Урал" - 2 шт;

грузовик "Газель" - 1 шт;

автомобили УАЗ - 3 шт;

квадроцикл - 1 шт;

Также, как сообщается, разведчики прицельно ударили по обнаруженным на украинской земле оккупантам - российские захватчики понесли потери.

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