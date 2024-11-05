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Умеров обсудил поставки систем ПВО с новым спецпредставителем НАТО в Украине

Умеров обсудил поставки систем ПВО с новым спецпредставителем НАТО в Украине

Киев  •  УНН

21:58 • 4181 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с новым главой Представительства НАТО Патриком Тернером. Стороны обсудили поставки систем ПВО и выполнение договоренностей саммита НАТО в Вашингтоне.

Министр обороны Рустем Умеров и глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер обсудили вопросы поставки Украине средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, в частности вопросы поставки средств ПВО, а также реализацию проектов JATEC и NSATU. Также ознакомил старшего представителя НАТО с ключевыми приоритетами Министерства обороны Украины. Подчеркнул, что мы работаем во взаимодействии с другими министерствами как единая команда, приближая нашу страну к вступлению в НАТО,

- заявил Умеров по итогам встречи.

Детали

Тернер отметил значительный прогресс в реформировании Вооруженных сил Украины, подчеркнув, что украинская армия претерпела большие изменения, которые очевидны.

Дополнительно проинформировал коллегу об участии военных КНДР в текущей эскалации агрессии против Украины. Также предложил провести следующее заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны именно в Киеве,

- добавил Умеров.

Он подчеркнул, что Украина продолжает диалог с НАТО, синхронизирует совместные планы на конец 2024 года и на 2025 год.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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