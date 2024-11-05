Умеров обсудил поставки систем ПВО с новым спецпредставителем НАТО в Украине

Министр обороны Рустем Умеров и глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер обсудили вопросы поставки Украине средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, в частности вопросы поставки средств ПВО, а также реализацию проектов JATEC и NSATU. Также ознакомил старшего представителя НАТО с ключевыми приоритетами Министерства обороны Украины. Подчеркнул, что мы работаем во взаимодействии с другими министерствами как единая команда, приближая нашу страну к вступлению в НАТО,