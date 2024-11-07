Улучшение доступности. Броварской горсовет готовит программу по безбарьерности на ближайшие 4 года

Броварской городской совет продолжает работать над проектом программы создания безбарьерного пространства в Броварской городской территориальной громаде на 2025-2029 годы, передает корреспондент УНН.

В Броварском горсовете состоялось большое совещание с участием представителей органов местного самоуправления во время которого обсуждались насущные потребности города для улучшения ситуации в частности по физической доступности.

"Создание безбарьерного пространства является сегодня очень насущной проблемой, ведь люди с инвалидностью не всегда могут попасть в наши заведения, в жилые дома и в укрытие. Поэтому я хотел бы, чтобы ответственно и очень серьезно отнеслись к этой программе", - отметил Броварской городской голова Игорь Сапожко, обращаясь к присутствующим.

Среди вопросов, которые рассматривались, в частности, улучшение доступности укрытий для маломобильных людей, а также закупка автобуса для детей с инвалидностью. Кроме того, во время совещания Игорь Сапожко обратил внимание на необходимость улучшения доступности граждан с инвалидностью, среди которых есть и раненые военные, к административным зданиям органов местного самоуправления.

Сейчас громада арендует специально оборудованный автобус, который возит детей с инвалидностью в школу и из школы. Однако из-за роста цен, его выгоднее один раз приобрести и поставить на баланс, объяснили в горсовете.

После разработки соответствующего проекта программы, ее должен утвердить Броварской городской совет.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеранов действует проект по дайвинг-реабилитации.