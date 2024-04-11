Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа для всех пользователей. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление УЗ.

Детали

Теперь для пользователей, авторизованных через Дія.Підпис, доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).



В случае мониторинга конкретного поезда также возможно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически - объяснили в Укрзализныце.

Также когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Также, если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

В УЗ советуют пользователям заранее проверить, включены ли в настройках вашего профиля пуш-уведомления.

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Дополнение

В компании добавляют, что сейчас мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена.

Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления - подытожили в компании.

Напомним

Укрзализныця открыла продажу билетов онлайн на новый прямой поезд №143/146 в Венгрию сообщением Чоп - Будапешт - Вена.