Премьер Эфиопии заявил, что спасение страны требует от граждан жертв

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“Есть жертвы, которые необходимо принести, — приводит слова Ахмеда сомалийский портал Garove. — Однако эти жертвы спасут Эфиопию. Мы переживаем трудное время, которое рождает героев”.

В свою очередь правительственная служба по связям с общественностью Эфиопии опубликовала в субботу в Twitter сообщение, в котором говорится, что “для нас, эфиопов, умереть за суверенитет, единство и идентичность — большая честь”. Публикация приурочена к проходящим второй день подряд в столице страны Аддис-Абебе, а также штатах Оромия и Сомали массовым митингам в поддержку центрального правительства и против действий повстанцев Тыграя, которые ведут наступление на позиции федеральных войск.

Контекст

3 ноября Эфиопия объявила чрезвычайное положение — после того, как повстанцы из региона Тиграй заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов взяться за оружие для борьбы с силами Тиграя.

Оппозиционный альянс, сформированный во время встречи специального представителя США Джеффри Фелтмана с премьер-министром, на фоне призывов к немедленному прекращению огня и переговорам о прекращении войны, которая унесла жизни тысячи людей с ноября 2020 года. Премьер-министр также встретился с главой гуманитарной службы ООН Мартином Гриффитсом по поводу быстро нарастающего кризиса.

Боевики Тиграя приближаются к столице страны Аддис-Абебы, как сообщает Государственный департамент, а Эфиопия в пятницу призвала военных ветеранов присоединиться к тому, что она сейчас называет “экзистенциальной войной”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал силы Армии освобождения Тиграя и Оромо “немедленно остановить текущее продвижение до Аддис-Абебы”. Он также призвал правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая авиаудары в Тиграе, и мобилизацию этнических ополчений.