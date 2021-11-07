Прем'єр Ефіопії заявив, що порятунок країни вимагає від громадян жертв

Опозиційний альянс, сформований під час зустрічі спеціального представника США Джеффрі Фелтмана з прем’єр-міністром, на тлі закликів до негайного припинення вогню та переговорів про припинення війни, яка забрала життя тисячі людей з листопада 2020 року. Прем’єр-міністр також зустрівся з главою гуманітарної служби ООН Мартіном Гріффітсом з приводу кризи, що швидко наростає.

Бойовики Тиграю наближаються до столиці країни Аддіс-Абеби, як повідомляє Державний департамент, а Ефіопія в п’ятницю закликала військових ветеранів приєднатися до того, що вона зараз називає “екзистенційною війною”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй заяві закликав сили Армії визволення Тиграя і Оромо “негайно зупинити поточне просування до Аддіс-Абеби”. Він також закликав уряд Ефіопії припинити свою військову кампанію, включаючи авіаудари в Тиграї, і мобілізацію етнічних ополчень.