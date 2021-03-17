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Украинская разведка идентифицировала двух военных преступников из России

Украинская разведка идентифицировала двух военных преступников из России

Киев  •  УНН

 • 18411 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинская военная разведка идентифицировала двух военнослужащих 18 омсбр ВС РФ, совершивших военные преступления и преступления против человечности на территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Детали

Так, на территории нашего государства участвовали военнослужащие реактивного дивизиона 18 отдельной мотострелковой бригады Артур Басыров и Александр Тимаева. Указанная бригада дислоцирована в городе Ханкала.

Артур Басыров с 2012 года — военнослужащий службы по контракту разведывательной роты 18 омсбр ВС РФ. С января 2014 года — военнослужащий взвода управления реактивного дивизиона этой же бригады. За военные преступления против народа Украины награжден ведомственной медалью МО РФ “За возвращение Крыма”.

Также военной разведкой Украины установлена причастность к совершению военных преступлений и преступлений против человечности кадрового военнослужащего ВС РФ Александра Тимаева, который родился 10 сентября 1989 в селе Калтасы, Башкортостан. За военные преступления против народа Украины награжден ведомственной медалью МО РФ “За возвращение Крыма” и медалью Суворова.

Дополнительно информируют, что в правоохранительные органы Украины уже направлена информация о кадровых военнослужащих в / ч 27777 ВС РФ Руслане Хафизове, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине и Антоне Гарееве.

Информацию о военных преступников также подтверждено волонтерским сообществом “Inform Napalm”.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арри “Крым 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины”, где отметил, что за время оккупации российское военное присутствие на полуострове выросла более чем вдвое.

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