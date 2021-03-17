Українська розвідка ідентифікувала двох військових злочинців з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українська воєнна розвідка ідентифікувала двох військовослужбовців 18 омсбр ЗС РФ, які скоїли військові злочини та злочини проти людяності на території України. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.
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Так, на території нашої держави брали участь військовослужбовці реактивного дивізіону 18 окремої мотострілецької бригади Артур Басиров та Олександр Тімаєва. Зазначена бригада дислокована у місті Ханкала.
Артур Басиров з 2012 року – військовослужбовець служби за контрактом розвідувальної роти 18 омсбр ЗС РФ. З січня 2014 року – військовослужбовець взводу управління реактивного дивізіону цієї ж бригади. За військові злочини проти народу України нагороджений відомчою медаллю МО РФ “За возвращение Крыма”.
Також воєнною розвідкою України встановлено причетність до скоєння військових злочинів та злочинів проти людяності кадрового військовослужбовця ЗС РФ Олександра Тімаєва, який народився 10 вересня 1989 року у селі Калтаси, Башкортостан. За військові злочини проти народу України нагороджений відомчою медаллю МО РФ “За возвращение Крыма” та медаллю Суворова.
Додатково інформують, що до правоохоронних органів України вже направлено інформацію про кадрових військовослужбовців в/ч 27777 ЗС РФ Руслана Хафізова, Руслана Сатдінова, Максима Дубініна та Антона Гареєва.
Інформацію про військових злочинців також підтверджено волонтерським співтовариством “Inform Napalm”.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у неформальному засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа “Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України”, де наголосив, що за час окупації російська військова присутність на півострові зросла більш ніж удвічі.