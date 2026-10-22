Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении десятки оккупантов — Генштаб

В целом с начала текущих суток на фронте произошло 146 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные ликвидировали 42 оккупантов, повреждена вражеская техника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес три ракетных и 48 авиационных ударов, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5983 дрона-камикадзе и осуществил 2151 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

В течение суток на Северо-Слобожанском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений вблизи Избицкого, Радьковки и Ольховатки, одно столкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в районах Катериновки, Колодезей и Лимана, отбив пять атак.

На Константиновском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки и Павловки, один бой продолжается до сих пор.

Всего 13 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 42 оккупанта, еще 22 — ранены; уничтожены две единицы автомобильной, четыре единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одно укрытие врага. Повреждены пять единиц автомобильной, три артиллерийские системы, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 45 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Десять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Косовцево, Воздвижевка, Копани, Чаривное, Новоселовка и Белогорье.

На Ореховском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Лукьяновского и Павловки, одна из этих атак не завершилась до сих пор.

На Северо-Слобожанском, Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб обнародовал данные о том, сколько российских военнослужащих и техники уничтожено за сутки на фронте