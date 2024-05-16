Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру

В День вышиванки зарубежные дипломатические учреждения государства организовали мероприятия в поддержку украинской культуры на всех континентах. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Зарубежные дипломатические учреждения Украины активно присоединились к празднованию Дня вышиванки, организуя мероприятия в поддержку украинской культуры и наследия на всех континентах.

Работаем над укреплением культурной дипломатии Украины и защитой нашей идентичности, одним из главных атрибутов которой, в частности, является украинская вышиванка - Министерство иностранных дел Украины.

Всемирный день вышиванки, Международный день света. Что еще можно отметить 16 мая