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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
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Украинские дипломатические учреждения празднуют День вышиванки по всему миру
Зарубежные дипломатические учреждения Украины организовали мероприятия по празднованию украинской культуры и наследия, в частности украинской вышивки, на всех континентах ко Дню вышиванки, чтобы усилить культурную дипломатию Украины и защитить ее идентичность.
российские "Шахеды" направляются в Полтавскую область
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей движутся в направлении Полтавской области.
рф 32 раза обстреляла приграничные районы Сумщины, вызвав 166 взрывов
Вражеские силы 32 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 166 взрывам во многих населенных пунктах.
Российский оккупант подарил "приволок" на "Поле чудес" сбитый беспилотник
Российский оккупант, который воевал в Украине, подарил ведущему российской телепрограммы "Поле чудес" Леониду Якубовичу сбитый беспилотник во время передачи, посвященной 9 мая.
Вражеские "шахеды" из Запорожской области направляются в Днепр
Группа "шахедов" из Запорожской области направляется в Днепр, согласно сообщениям Воздушных Сил.
Враг атакует: угроза ударных БпЛА в Сумской и Харьковской областях
Воздушные Силы предупреждают о возможных ударах беспилотников в Сумской и Харьковской областях.
Турция поддерживает интеграцию Грузии в ЕС и НАТО на фоне протестов против закона об "иностранных агентах"
Турция остается приверженной интеграции Грузии в ЕС и НАТО, надеясь, что нынешние события в стране будут решены в пользу грузинского народа, как заявил президент Турции Эрдоган во время визита премьер-министра Грузии в Анкару.
Финские ЖЭКи страдают от задолженности со стороны российских собственников жилья: правительство готовит новые предупреждения
Финские жилищные ассоциации сталкиваются с трудностями из-за неуплаты российскими владельцами квартир членских взносов, но правительство готовит новый закон, который позволит удобно присылать предупреждения и потенциально конфисковывать жилье у должников.
Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка
Апелляционный суд Киева поддержал позицию Национального банка Украины и закрыл дело по иску Игоря Коломойского о расторжении договоров личного поручительства по кредитам рефинансирования, привлеченным ПриватБанком до его национализации.
Трудности перевода: российские хакеры разослали немецким политикам фишинговые письма, но наделали ошибок в тексте
Российские хакеры разослали фишинговые электронные письма с ошибками на немецком языке, но наделали в тексте ошибок. Сейчас ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) предупредило о новой угрозе российских кибератак.