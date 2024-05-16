Українські дипломатичні установи святкують День вишиванки по всьому світу
Київ • УНН
Закордонні дипломатичні установи України організували заходи з відзначення української культури та спадщини, зокрема української вишивки, на всіх континентах до Дня вишиванки, щоб посилити культурну дипломатію України та захистити її ідентичність.
У День вишиванки закордонні дипломатичні установи держави організували заходи на підтримку української культури на всіх континентах. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Закордонні дипломатичні установи України активно долучилися до святкування Дня вишиванки, організовуючи заходи на підтримку української культури та спадщини на всіх континентах.
Працюємо над зміцненням культурної дипломатії України та захистом нашої ідентичності, одним із головних атрибутів якої, зокрема, є українська вишиванка
Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день світла. Що ще можна відзначити 16 травня16.05.24, 06:17 • 139116 переглядiв